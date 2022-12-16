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    «До плей-офф ярче него никого не было». Талалаев назвал главное открытие ЧМ-2022

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поддержал мнение Александра Григоряна, который заявил, что нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо ярче всех проявил себя на ЧМ-2022.

    «Гакпо — 100%, он стал открытием отборочного этапа, до плей‑офф ярче никого не было. Универсальный игрок, может играть на нескольких позициях, ПСВ будет не под силу его удержать», – сказал Талалаев.

    • Голландец забил 3 гола в 4 матчах ЧМ-2022.
    • Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.
    • На клубном уровне у Гакпо 13 мячей и 17 ассистов в 24 играх этого сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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