«За ним начнется охота». Григорян назвал игрока, который ярче всех проявил себя на ЧМ-2022

Экс-тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о нападающем сборной Нидерландов и ПСВ Коди Гакпо.

«Кто первый приходит на ум из ярко проявивших себя игроков? Наверное, форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо. До чемпионата мира он уже был в поле зрения, но статус потенциальной звезды подтвердил именно на этом турнире. Думаю, за ним начнется охота.

Также статус звезды подтвердил хавбек сборной Англии Джуд Беллингем. Мы увидели, что этот парень подтвердил свой потенциал на высочайшем уровне, — сказал Григорян.

Голландец забил 3 гола в 4 матчах ЧМ-2022.

Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.

На клубном уровне у Гакпо 13 мячей и 17 ассистов в 24 играх этого сезона.

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