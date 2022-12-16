Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «За ним начнется охота». Григорян назвал игрока, который ярче всех проявил себя на ЧМ-2022

    Экс-тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о нападающем сборной Нидерландов и ПСВ Коди Гакпо.

    «Кто первый приходит на ум из ярко проявивших себя игроков? Наверное, форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо. До чемпионата мира он уже был в поле зрения, но статус потенциальной звезды подтвердил именно на этом турнире. Думаю, за ним начнется охота.

    Также статус звезды подтвердил хавбек сборной Англии Джуд Беллингем. Мы увидели, что этот парень подтвердил свой потенциал на высочайшем уровне, — сказал Григорян.

    • Голландец забил 3 гола в 4 матчах ЧМ-2022.
    • Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.
    • На клубном уровне у Гакпо 13 мячей и 17 ассистов в 24 играх этого сезона.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «До плей-офф ярче него никого не было». Талалаев назвал главное открытие ЧМ-2022
    Гакпо прокомментировал слухи об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
    «У него большое будущее»: Евсеев назвал главное открытие ЧМ-2022 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27721

      JTherry 1 час назад

      Гакпо, Беллингем - тоже мне, открыл Америку... Григорян - "эксперт" от Бога...) после его критики в адрес Дешама, смешно слушать этого "петуха", будто он (а не Дешам) выиграл чемпионат мира...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +99646

      sv1969 > JTherry 49 минут назад

      Ну зачем же так строго! Петух))) Просто чел не в адеквате давно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27721

      JTherry > sv1969 40 минут назад

      это я вспоминил, как Григоряну настоящего петуха подкинули на матче РПЛ...) как ни странно, Григорян в адеквате, даже лихо интервью раздает направо и налево на срач-тв, аудиторию ему создают Тащин с Орзул... Борзыкин в телеге от его репортажей "тащится"...)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11