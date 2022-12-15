«Толерантная страна пожинает плоды своей политики». Широков – о беспорядках во Франции

Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о беспорядках во французских городах после выхода национальной команды в финал ЧМ-2022.

В полуфинале чемпионата мира Франция победила Марокко – 2:0.

Марокканские фанаты, проживающие во Франции, провоцировали конфликты с другими болельщиками.

В Монпелье погиб 14-летний мальчик, в Париже задержали десятки вооруженных ультраправых.

«Если позволяли так делать и никак не останавливали, то просто пожинают плоды своей политики. Такое же происходит далеко не первый раз.

Толерантная европейская страна пожинает плоды своей политики», – считает Широков.

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