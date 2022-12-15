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    «Толерантная страна пожинает плоды своей политики». Широков – о беспорядках во Франции

    Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о беспорядках во французских городах после выхода национальной команды в финал ЧМ-2022.

    • В полуфинале чемпионата мира Франция победила Марокко – 2:0.
    • Марокканские фанаты, проживающие во Франции, провоцировали конфликты с другими болельщиками.
    • В Монпелье погиб 14-летний мальчик, в Париже задержали десятки вооруженных ультраправых.

    «Если позволяли так делать и никак не останавливали, то просто пожинают плоды своей политики. Такое же происходит далеко не первый раз.

    Толерантная европейская страна пожинает плоды своей политики», – считает Широков.

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    Источник: «Чемпионат»

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