В Париже задержали 40 вооруженных ультраправых. Они хотели подраться с фанатами, празднующими выход Франции в финал ЧМ-2022

Франция победила Марокко со счетом 2:0 в полуфинальной игре ЧМ-2022.
После матча в Париже и его пригородах были задержаны 115 человек, 40 из них – вооруженные ультраправые.
Радикалы направлялись на Елисейские поля, чтобы подраться там с футбольными фанатами.
- В воскресенье Франция в финале чемпионата мира сыграет с Аргентиной.
- Марокко в субботу поборется за бронзовые медали с Хорватией.
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Источник: Le Figaro