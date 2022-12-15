В Париже задержали 40 вооруженных ультраправых. Они хотели подраться с фанатами, празднующими выход Франции в финал ЧМ-2022

Франция победила Марокко со счетом 2:0 в полуфинальной игре ЧМ-2022.

После матча в Париже и его пригородах были задержаны 115 человек, 40 из них – вооруженные ультраправые.

Радикалы направлялись на Елисейские поля, чтобы подраться там с футбольными фанатами.

В воскресенье Франция в финале чемпионата мира сыграет с Аргентиной.

Марокко в субботу поборется за бронзовые медали с Хорватией.

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