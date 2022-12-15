Дешам отказался отвечать на вопрос об участии Бензема в финале ЧМ-2022

У меня была чуйка что Бензема выйдет во втором тайме в финале, посмотрим....
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал комментировать возможность участия нападающего «Реала» Карима Бензема в финальном матче чемпионата мира против Аргентины.
«Пффф... Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос. Давайте следующий», – сказал Дешам.
- Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
- Начало – в 18:00 мск.
- «Реал» разрешил Бензема отправиться в Катар на решающий матч мирового первенства.
- Форвард пропускает турнир из-за травмы, но его официально не исключали из заявки команды, поэтому он может получить медаль.
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