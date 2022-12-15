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    Дешам отказался отвечать на вопрос об участии Бензема в финале ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал комментировать возможность участия нападающего «Реала» Карима Бензема в финальном матче чемпионата мира против Аргентины.

    «Пффф... Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос. Давайте следующий», – сказал Дешам.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • «Реал» разрешил Бензема отправиться в Катар на решающий матч мирового первенства.
    • Форвард пропускает турнир из-за травмы, но его официально не исключали из заявки команды, поэтому он может получить медаль.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +66735

      portero 5 минут назад

      У меня была чуйка что Бензема выйдет во втором тайме в финале, посмотрим....

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