Дешам отказался отвечать на вопрос об участии Бензема в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал комментировать возможность участия нападающего «Реала» Карима Бензема в финальном матче чемпионата мира против Аргентины.

«Пффф... Я предпочитаю не отвечать на этот вопрос. Давайте следующий», – сказал Дешам.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

«Реал» разрешил Бензема отправиться в Катар на решающий матч мирового первенства.

Форвард пропускает турнир из-за травмы, но его официально не исключали из заявки команды, поэтому он может получить медаль.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира