«Реал» разрешил Бензема посетить финал ЧМ-2022

Нападающий «Реала» Карим Бензема сможет присутствовать на финальном матче чемпионата мира между Францией и Аргентиной.

Мадридский клуб разрешил 34-летнему футболисту посетить решающую для его сборной игру в Катаре.

Бензема, травмировавшийся в преддверии турнира, имеет возможность получить медаль, поскольку его не убирали из заявки команды.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира