Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает ошибкой неназначение пенальти в ворота Франции в первом тайме матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Марокко.
«Француз сносит в своей штрафной игрока Марокко – ноль реакции. Ни судьи, ни VAR.
Полный бред. Это чистый фол. Надоели тянуть за уши грандов футбола», – написал Быстров.
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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова