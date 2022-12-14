Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает ошибкой неназначение пенальти в ворота Франции в первом тайме матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Марокко.

«Француз сносит в своей штрафной игрока Марокко – ноль реакции. Ни судьи, ни VAR.

Полный бред. Это чистый фол. Надоели тянуть за уши грандов футбола», – написал Быстров.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Катаре.

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