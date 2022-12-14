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    «Полный бред. Надоели тянуть за уши грандов». Быстров недоволен судейством в матче Франция – Марокко

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает ошибкой неназначение пенальти в ворота Франции в первом тайме матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Марокко.

    «Француз сносит в своей штрафной игрока Марокко – ноль реакции. Ни судьи, ни VAR.

    Полный бред. Это чистый фол. Надоели тянуть за уши грандов футбола», – написал Быстров.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    14.12.2022 22:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +780

      Suvorov51 18 минут назад

      Так Володя, у нас тоже богатых грандов тянут за уши а уж о Питере и разговору нет

      1
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      Рейтинг: +1052

      Сержтир 19 минут назад

      Такое неквалифицированное судейство последний раз было на чемпионате мира в 1986 году.Ещё впереди финал но оно уже переплюнуло по количеству судейских ошибок 1986 г.

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