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    Месси повторит рекорд Маттеуса по сыгранным матчам на ЧМ

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на матч 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией.

    Для 35-летнего аргентинца эта игра станет 25-й на чемпионатах мира. Месси повторит рекорд экс-игрока сборной Германии Лотара Маттеуса.

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    Источник: Opta

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