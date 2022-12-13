Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на матч 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией.

Для 35-летнего аргентинца эта игра станет 25-й на чемпионатах мира. Месси повторит рекорд экс-игрока сборной Германии Лотара Маттеуса.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Матч начнется в 22:00 по Москве.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира