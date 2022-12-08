Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой порассуждал о шансах Нидерландов и Аргентины пройти в полуфинал ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной.

    «Результат этого матча очень тяжело спрогнозировать.

    С точки зрения команд Аргентина и Нидерланды абсолютно равны, однако наличие Лионеля Месси у Аргентины может решить исход этого матча, как и любого.

    Во многом результат будет зависеть от действий Месси», – считает Мостовой.

    • Аргентина и Нидерланды встретятся в пятницу, 9 декабря.
    • Начало матча – в 22:00 мск.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Ван Дейк в 21 чуть не умер от болезни желудка: в больнице даже писал завещание. С того момента он кардинально изменил питание 1
    Нидерланды – Аргентина: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 9 декабря
    Где и во сколько смотреть матч Нидерланды – Аргентина: 9 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11