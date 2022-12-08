Мостовой порассуждал о шансах Нидерландов и Аргентины пройти в полуфинал ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной.

«Результат этого матча очень тяжело спрогнозировать.

С точки зрения команд Аргентина и Нидерланды абсолютно равны, однако наличие Лионеля Месси у Аргентины может решить исход этого матча, как и любого.

Во многом результат будет зависеть от действий Месси», – считает Мостовой.

Аргентина и Нидерланды встретятся в пятницу, 9 декабря.

Начало матча – в 22:00 мск.

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