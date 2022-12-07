Рамуш охарактеризовал Роналду двумя словами

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш высказался о нападающем Криштиану Роналду после хет-трика в ворота Швейцарии (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.
«Роналду – лидер и капитан.
Мы всегда с нетерпением ждем возможности сыграть вместе с ним. Он мой ориентир и кумир для многих из нас.
Даже в самых лучших снах я не думал, что попаду в стартовый состав сборной на матч плей-офф», – сказал Рамуш.
- Рамуш заменил Роналду в стартовом составе.
- Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
- Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Goal