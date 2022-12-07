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    Рамуш охарактеризовал Роналду двумя словами

    Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш высказался о нападающем Криштиану Роналду после хет-трика в ворота Швейцарии (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

    «Роналду – лидер и капитан.

    Мы всегда с нетерпением ждем возможности сыграть вместе с ним. Он мой ориентир и кумир для многих из нас.

    Даже в самых лучших снах я не думал, что попаду в стартовый состав сборной на матч плей-офф», – сказал Рамуш.

    • Рамуш заменил Роналду в стартовом составе.
    • Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.
    • Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7558

      Беспонтий 1 час назад

      и царь и бог
      наперсник и владыка
      наставник и кудесник и судья
      ну вроде всё пока
      я с полутыка
      больше не вспомню ни...

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