Рамуш охарактеризовал Роналду двумя словами

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш высказался о нападающем Криштиану Роналду после хет-трика в ворота Швейцарии (6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Роналду – лидер и капитан.

Мы всегда с нетерпением ждем возможности сыграть вместе с ним. Он мой ориентир и кумир для многих из нас.

Даже в самых лучших снах я не думал, что попаду в стартовый состав сборной на матч плей-офф», – сказал Рамуш.

Рамуш заменил Роналду в стартовом составе.

Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав национальной команды на крупном турнире.

Португалия сыграет в 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко.

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