Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав Португалии на крупном турнире

Сборные Португалии и Швейцарии назвали стартовые составы на мат 1/8 финала ЧМ-2022.
Нападающий португальцев Криштиану Роналду остался в запасе. Он впервые с 2008 года не попал в стартовый состав сборной Португалии на чемпионатах мира и Европы.
До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте Португалии в 31 матче подряд на крупных турнирах.
- Начало матча – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Криштиану Роналду: новости об игроке на ЧМ-2022
Новости сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022
Новости сборной Марокко по футболу на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Opta