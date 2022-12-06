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    Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав Португалии на крупном турнире

    Сборные Португалии и Швейцарии назвали стартовые составы на мат 1/8 финала ЧМ-2022.

    Нападающий португальцев Криштиану Роналду остался в запасе. Он впервые с 2008 года не попал в стартовый состав сборной Португалии на чемпионатах мира и Европы.

    До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте Португалии в 31 матче подряд на крупных турнирах.

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    Источник: Opta

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +628

      MichelWB 54 минуты назад

      Сначала прочел: "Не попал в состав", а оказалось только в стартовый. Печалька.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5491

      TOMSON 1 час назад

      Роналду на матч не хватает. Возможно будут использовать под усиления в концовке.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      MichelWB > TOMSON 53 минуты назад

      Что бы не было пустого места на скамейке запасных.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1683

      jek718875 1 час назад

      Без него будет больше толку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6539

      Красногорск_Фан > jek718875 1 час назад

      Посмотри сперва кто попал. Леау как сильнейший бомбардир серии А тоже не попал. Вместо них поставили ноунейма в центр нападения. Вопросов больше чем ответов

      0
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      Рейтинг: +1683

      jek718875 > Красногорск_Фан 53 минуты назад

      Игра покажет кто прав

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