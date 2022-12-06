Роналду впервые с 2008 года не попал в стартовый состав Португалии на крупном турнире

Сборные Португалии и Швейцарии назвали стартовые составы на мат 1/8 финала ЧМ-2022.

Нападающий португальцев Криштиану Роналду остался в запасе. Он впервые с 2008 года не попал в стартовый состав сборной Португалии на чемпионатах мира и Европы.

До сегодняшнего дня Роналду выходил в старте Португалии в 31 матче подряд на крупных турнирах.

Начало матча – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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