Луис Энрике ответил на вопрос, покинет ли он сборную Испании после вылета с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о возможном уходе из команды после поражения от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

«Cейчас не время говорить о моем будущем в сборной. Мне не терпится добраться до дома и увидеть родных.

Поговорим о будущем на следующей неделе. Нам нужно смириться с этим разочарованием», – сказа Энрике.

Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.

Испанцы с победного ЧМ-2010 не проходят дальше 1/8 финала на чемпионатах мира.

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