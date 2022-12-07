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    Луис Энрике ответил на вопрос, покинет ли он сборную Испании после вылета с ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о возможном уходе из команды после поражения от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

    «Cейчас не время говорить о моем будущем в сборной. Мне не терпится добраться до дома и увидеть родных.

    Поговорим о будущем на следующей неделе. Нам нужно смириться с этим разочарованием», – сказа Энрике.

    • Испанцы во второй раз подряд вылетели с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.
    • На ЧМ-2018 Испания проиграла России по пенальти.
    • Испанцы с победного ЧМ-2010 не проходят дальше 1/8 финала на чемпионатах мира.

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    Источник: Mundo Deportivo

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