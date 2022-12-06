Ван Гаал назвал единственный недостаток Месси

Очевидным фаворитом противостояния является Аргентина, которая все же не показала еще всю свою мощь. Даже в случае, если победителя не выявят в основное время, преимущество номинально остается за Аргентиной....и наличие Месси уже является козырем латиноамериканской сборной.
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал высказался о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси.
- Голландцы и аргентинцы сыграют в 1/4 финала ЧМ-2022.
- Матч состоится в пятницу, 9 декабря, в 22:00 мск.
- В активе Месси 3 гола и 1 ассист в 4 встречах чемпионата мира.
«Месси – самый опасный и креативный игрок. Он способен создавать много моментов и сам забивать голы.
Но когда их команда теряет мяч, он почти не участвует в игре, это дает нам шансы», – заявил ван Гаал.
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