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    Ван Гаал назвал единственный недостаток Месси

    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал высказался о капитане сборной Аргентины Лионеле Месси.

    • Голландцы и аргентинцы сыграют в 1/4 финала ЧМ-2022.
    • Матч состоится в пятницу, 9 декабря, в 22:00 мск.
    • В активе Месси 3 гола и 1 ассист в 4 встречах чемпионата мира.

    «Месси – самый опасный и креативный игрок. Он способен создавать много моментов и сам забивать голы.

    Но когда их команда теряет мяч, он почти не участвует в игре, это дает нам шансы», – заявил ван Гаал.

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    Источник: Mirror

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +849

      Shlоmо 16 минут назад

      Очевидным фаворитом противостояния является Аргентина, которая все же не показала еще всю свою мощь. Даже в случае, если победителя не выявят в основное время, преимущество номинально остается за Аргентиной....и наличие Месси уже является козырем латиноамериканской сборной.

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      Рейтинг: +23684

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Посмотрите сколько процентов времени сб Аргентины владеет мячом в играх на ЧМ: получается Месси больше турист чем футболист.

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      Рейтинг: +1232

      САНЁК17 > DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Вот именно,он и везде турист,не х я не бегает за отбора мяча

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