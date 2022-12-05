Китайская мафия использует последний ЧМ Месси для перепродажи билетов в пять раз дороже

а как можно перепродать билет, если он достаётся методом лотереи и привязывается к hayya (аналог fan id)?
помню, на чм-2018 я подал заявки на множество игр, в итоге досталось 3 матча (саранск, самара, нижний). деньги списали за все. в итоге от нижнего вынужден был отказаться, т.к. тупо не было возможности быстро добраться туда из-за матча в саранске.
продать билет на матч в нижнем никак, билет всё равно привязан к моему fan id (кто купит с рук - не пройдёт на стадион). в итоге оформил возврат на сайте фифы, вернули деньги на карту, удержав комиссию. а у них билет снова поступил в продажу. как-то так.
Представители китайской мафии занимаются перепродажей билетов на четвертьфинал ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.
Они предлагают купить билеты по 4,5 тысячи евро за штуку. Это в пять раз дороже номинальной стоимости.
Потенциальных покупателей привлекают тем, что это, вероятно, последний чемпионат мира для Лионеля Месси, поэтому не нужно жалеть деньги на то, чтобы увидеть игру аргентинца вживую.
- Матч состоится в пятницу, 9 декабря.
- Нидерланды и Аргентина начнут играть в 22:00 мск.
- Месси сейчас 35 лет.
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