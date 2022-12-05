Китайская мафия использует последний ЧМ Месси для перепродажи билетов в пять раз дороже

Представители китайской мафии занимаются перепродажей билетов на четвертьфинал ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.
Они предлагают купить билеты по 4,5 тысячи евро за штуку. Это в пять раз дороже номинальной стоимости.
Потенциальных покупателей привлекают тем, что это, вероятно, последний чемпионат мира для Лионеля Месси, поэтому не нужно жалеть деньги на то, чтобы увидеть игру аргентинца вживую.
- Матч состоится в пятницу, 9 декабря.
- Нидерланды и Аргентина начнут играть в 22:00 мск.
- Месси сейчас 35 лет.
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Источник: Mundo Deportivo