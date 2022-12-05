Китайская мафия использует последний ЧМ Месси для перепродажи билетов в пять раз дороже

Представители китайской мафии занимаются перепродажей билетов на четвертьфинал ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

Они предлагают купить билеты по 4,5 тысячи евро за штуку. Это в пять раз дороже номинальной стоимости.

Потенциальных покупателей привлекают тем, что это, вероятно, последний чемпионат мира для Лионеля Месси, поэтому не нужно жалеть деньги на то, чтобы увидеть игру аргентинца вживую.

Матч состоится в пятницу, 9 декабря.

Нидерланды и Аргентина начнут играть в 22:00 мск.

Месси сейчас 35 лет.

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