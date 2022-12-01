На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут четыре матча.

Станет известно, кто выйдет в плей-офф из групп F и E.

Хорватия сыграет с Бельгией, Канада – с Марокко.

Испания встретится с Японией, а Германия – с Коста-Рикой.

3-й тур. Группа F

Хорватия – Бельгия

1 декабря, 18:00 мск

Стадион: «Ахмад бин Али» (Эр-Райян), вместимость: 45032

Главный судья: Энтони Тэйлор (Англия)

Текстовая онлайн-трансляция

Канада – Марокко

1 декабря, 18:00 мск

Стадион: «Аль Тумама» (Аль Тумама), вместимость: 44400

Главный судья: Рафаэл Клаус (Бразилия)

3-й тур. Группа E

Япония – Испания

1 декабря, 22:00 мск

Стадион: «Халифа Интернешнл» (Доха), вместимость: 45857

Главный судья: Виктор Гомес (ЮАР)

Текстовая онлайн-трансляция

Коста-Рика – Германия

1 декабря, 22:00 мск

Стадион: «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость: 68895

Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)

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