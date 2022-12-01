На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут четыре матча.
Станет известно, кто выйдет в плей-офф из групп F и E.
Хорватия сыграет с Бельгией, Канада – с Марокко.
Испания встретится с Японией, а Германия – с Коста-Рикой.
3-й тур. Группа F
1 декабря, 18:00 мск
Стадион: «Ахмад бин Али» (Эр-Райян), вместимость: 45032
Главный судья: Энтони Тэйлор (Англия)
1 декабря, 18:00 мск
Стадион: «Аль Тумама» (Аль Тумама), вместимость: 44400
Главный судья: Рафаэл Клаус (Бразилия)
3-й тур. Группа E
1 декабря, 22:00 мск
Стадион: «Халифа Интернешнл» (Доха), вместимость: 45857
Главный судья: Виктор Гомес (ЮАР)
1 декабря, 22:00 мск
Стадион: «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость: 68895
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
⚽ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Все группы и сборные-участницы чемпионата мира по футболу 2022
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира