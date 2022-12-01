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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Хорватия сыграет с Бельгией, Испания – с Японией, Германия встретится с Коста-Рикой

    На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут четыре матча.

    Станет известно, кто выйдет в плей-офф из групп F и E.

    Хорватия сыграет с Бельгией, Канада – с Марокко.

    Испания встретится с Японией, а Германия – с Коста-Рикой.

    3-й тур. Группа F

    Хорватия – Бельгия

    1 декабря, 18:00 мск

    Стадион: «Ахмад бин Али» (Эр-Райян), вместимость: 45032

    Главный судья: Энтони Тэйлор (Англия)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Канада – Марокко

    1 декабря, 18:00 мск

    Стадион: «Аль Тумама» (Аль Тумама), вместимость: 44400

    Главный судья: Рафаэл Клаус (Бразилия)

    3-й тур. Группа E

    Япония – Испания

    1 декабря, 22:00 мск

    Стадион: «Халифа Интернешнл» (Доха), вместимость: 45857

    Главный судья: Виктор Гомес (ЮАР)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Коста-Рика – Германия

    1 декабря, 22:00 мск

    Стадион: «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость: 68895

    Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)

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    Все результаты ЧМ-2022 на сегодня (30 ноября 2022)

    Источник: «Бомбардир»

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