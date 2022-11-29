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    «Зенит» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче со «Спартаком» в Кубке России

    В «Зените» остались недовольны судейством в игре 6-го тура Кубка России против «Спартака».

    Петербургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть легитимность удалений Малкома и Вильмара Барриоса, а также дать оценку тому, что красные карточки не получили спартаковцы Квинси Промес и Наиль Умяров.

    ЭСК совместно с департаментом судейства собирается провести подробный анализ всех эпизодов драки в концовке матча «Зенит» – «Спартак». Для этого запрошены технические записи и записи с камер стадиона.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1109

      inzek 7 минут назад

      клоуны!

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      Рейтинг: +3446

      anatolich72 8 минут назад

      Проснулись, ещё переигровку попросят.

      0
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      Рейтинг: +149

      ЗаЖиМ 9 минут назад

      О, питерские, берегов не видят, Барриос невиноувный...

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