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  • «Зенит» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче со «Спартаком» в Кубке России

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче со «Спартаком» в Кубке России

29 ноября 2022, 15:29
70

В «Зените» остались недовольны судейством в игре 6-го тура Кубка России против «Спартака».

Петербургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть легитимность удалений Малкома и Вильмара Барриоса, а также дать оценку тому, что красные карточки не получили спартаковцы Квинси Промес и Наиль Умяров.

ЭСК совместно с департаментом судейства собирается провести подробный анализ всех эпизодов драки в концовке матча «Зенит» – «Спартак». Для этого запрошены технические записи и записи с камер стадиона.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (70)
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ЗаЖиМ
1669725371
О, питерские, берегов не видят, Барриос невиноувный...
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mahan
1669726092
Зенит сами спровоцировали драку. Теперь снова прячутся за административные связи.
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JTherry
1669726464
Фонтанка "разрыдалась", вышла из берегов, корюшка пропала - Барриос всю ее сожрал...) парафраз на "хоку" Беспонтия (sorry, Беспонтий..!)... добавьте к этому списку - Ерохина и Кузяева и этого...в пиджаке, который Реброва пытался ударить...
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R_a_i_n
1669726945
Настало время для админки. Щас Питерских всех амистируют, а у Спартака всю команду дисквалифицируют и назначат переигровку!
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alp
1669731426
промеса надо удалить. гад и провокатор. ну и еще кого нибудь из Спартаковских, который не при делах вообще, чтобы набросить на вентилятор..
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Эном айс
1669731945
Какая богатая мясная тарелка получилась, аж с краёв висит.. А денег -то хватит расплатиться за такой фуршет?)
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Каратель помойников
1669732204
гнилые нытики из газового болота...срамота так и прёт,пытаются порой из себя что то изобразить,но всё равно выходит лифтерша зина
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ySS
1669733451
Все правильно, Бариос совсем не при чем, а вот Промеса, Умярова... Литвинова и... Мозеса на до дисквалифицировать))
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ААМ
1669733928
Болелам СПАМА (мусора) лучше заткнуться. Более ноющего клуба и более отвязанных болел в российском футболе нет. СПАМ - чемпион России по удалениям в ЛЧ, ЛЕ
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вальтер79
1669737621
угольного уголовника надо было первым удалять мразоту))) а следом и москалеву в табло дать за то что довел матч до массовой драки е.....н
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