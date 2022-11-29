«Зенит» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче со «Спартаком» в Кубке России

В «Зените» остались недовольны судейством в игре 6-го тура Кубка России против «Спартака».

Петербургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть легитимность удалений Малкома и Вильмара Барриоса, а также дать оценку тому, что красные карточки не получили спартаковцы Квинси Промес и Наиль Умяров.

ЭСК совместно с департаментом судейства собирается провести подробный анализ всех эпизодов драки в концовке матча «Зенит» – «Спартак». Для этого запрошены технические записи и записи с камер стадиона.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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