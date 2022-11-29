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    РФС раскрыл формат матча звезд Кубка России и имена приглашенных футболистов

    Матч звезд Кубка России и жеребьeвка раунда плей-офф турнира пройдут 3 декабря.

    «В шоу-матче сыграют команды Пути РПЛ и Пути Регионов. Футболисты проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5.

    В составах – Квинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин, Сергей Пиняев и другие игроки, в том числе самые яркие представители любительских клубов и команд Медиалиги, участвовавших в розыгрыше кубка.

    Команды не только сыграют шоу-матч, но и пройдут несколько испытаний. Футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.

    После игры пройдет жеребьевка весенней части Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути Регионов. В верхней сетке команды занявшие первые места в групповом раунде будут играть с клубами, занявшими вторые места. При этом соперники, проводившие между собой матчи на групповом этапе не смогут играть друг с другом.

    В нижней сетке сыграют третьи команды группового раунда Пути РПЛ и клубы, которые победили в шестом раунде Пути Регионов», – сообщает пресс-служба РФС.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 10:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6037

      Давид59 10 минут назад

      А в этом шоу ринг (или татами) не предусмотрен?

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