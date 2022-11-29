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РФС раскрыл формат матча звезд Кубка России и имена приглашенных футболистов

29 ноября 2022, 10:49
7

Матч звезд Кубка России и жеребьeвка раунда плей-офф турнира пройдут 3 декабря.

«В шоу-матче сыграют команды Пути РПЛ и Пути Регионов. Футболисты проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5.

В составах – Квинси Промес, Алексей Сутормин, Алексей Гасилин, Сергей Пиняев и другие игроки, в том числе самые яркие представители любительских клубов и команд Медиалиги, участвовавших в розыгрыше кубка.

Команды не только сыграют шоу-матч, но и пройдут несколько испытаний. Футболисты будут соревноваться в силе и точности ударов, ловкости приема мяча после выстрела им из пушки, а вратари и полевые игроки будут меняться ролями.

После игры пройдет жеребьевка весенней части Кубка России. Она определит пары 1/4 плей-офф Пути РПЛ и Пути Регионов. В верхней сетке команды занявшие первые места в групповом раунде будут играть с клубами, занявшими вторые места. При этом соперники, проводившие между собой матчи на групповом этапе не смогут играть друг с другом.

В нижней сетке сыграют третьи команды группового раунда Пути РПЛ и клубы, которые победили в шестом раунде Пути Регионов», – сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Сутормин Алексей Гасилин Алексей Промес Квинси Пиняев Сергей
Комментарии (7)
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Давид59
1669708751
А в этом шоу ринг (или татами) не предусмотрен?
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вальтер79
1669709681
намечается супер шоу наш рфс толк в этом знает))))
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Untitled-1
1669709818
Футболисты проведут 10 раундов по 3 минуты в формате 5х5
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NewLife
1669711617
Маразм. Не забудьте Орлова и Гберниева пригласить.
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Spirit_78
1669760514
Я, как и многие, люблю покритиковать футбольных чиновников с дивана, но в данном случае может быть довольно интересное шоу.
Ответить
paracetamol
1669822940
А Алексей Сутормин согласился или уже на отдых уехал?
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