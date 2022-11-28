Камерун – Сербия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Камеруна и Сербии назвали стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Камерун: Эпасси, Н’Кулу, Замбо, Токо Экамби, Чупо‑Мотинг, Кунде, Онгла, Фай, Мбемо, Кастеллетто, Толо.
Сербия: В. Милинкович‑Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Максимович, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, Костич, С. Милинкович‑Савич.
- Игра пройдет на стадионе «Аль Жануб».
- Начало – в 13:00 мск.
- Обе сборные стартовали на ЧМ-2022 с поражений.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун – Сербия.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: сайт ФИФА