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    Камерун – Сербия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Камеруна и Сербии назвали стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Камерун: Эпасси, Н’Кулу, Замбо, Токо Экамби, Чупо‑Мотинг, Кунде, Онгла, Фай, Мбемо, Кастеллетто, Толо.

    Сербия: В. Милинкович‑Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Максимович, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, Костич, С. Милинкович‑Савич.

    • Игра пройдет на стадионе «Аль Жануб».
    • Начало – в 13:00 мск.
    • Обе сборные стартовали на ЧМ-2022 с поражений.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун – Сербия.

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    Источник: сайт ФИФА

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