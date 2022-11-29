«Это их национальная черта». Чернышов объяснил, почему Сербия упустила победу над Камеруном

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал ничью в матче второго тура чемпионата мира-2022 между Камеруном и Сербией (3:3). Сербы вели в два мяча.
«Сербия в своем репертуаре. 1-3 … и начался «праздник». Они уже представили себя сидящими у бассейна с бокалом шампанского. Бросили играть. Это их национальная черта, жаль», – написал ныне тренер индийского «Мохаммедана» Чернышов.
- У Сербии 1 очко после 2 туров группового этапа ЧМ-2022.
- В 3-м туре сербы сыграют со Швейцарией.
- Чернышов тренировал в Сербии «Спартак» из Суботицы и был генеральным менеджером «Динамо» из Нови-Сада.
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Источник: телеграм-канал Андрея Чернышева