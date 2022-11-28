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    Сборная Камеруна впервые за 20 лет не проиграла на ЧМ

    Камерун сыграл вничью с Сербией со счетом 3:3 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Африканская сборная прервала серию из восьми поражений подряд на чемпионате мира.

    Команда не проиграла в этом турнире впервые с 2002 года.

    • 20 лет назад камерунцы победили Саудовскую Аравию.
    • Их следующий соперник – Бразилия (2 декабря).
    • Рекордная серия поражений на ЧМ принадлежит Мексике – 9 подряд.

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    Источник: «Бомбардир»

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