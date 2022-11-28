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    «Люди просто хотят хайповать». Ондуа – о критике из-за бутс с российским флагом

    Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о реакции на его бутсы с российским флагом.

    — Норвежцы немного возбудились, увидев твои бутсы.

    — Это те люди, которые просто хотят хайповать. Те люди, которые меня знают, видели, что я больше 10 лет так играю в бутсах с флагами Камеруна и России. Не знаю, почему сейчас все открыли глаза на это, а раньше где они были?

    Почему они фоткались? Пусть они тоже узнаю про Россию, мне тоже приятно.

    • У Ондуа есть российское гражданство.
    • Он воспитанник «Локомотива» и ЦСКА.
    • Гаэль провел 2 матча за Камерун на чемпионате мира-2022.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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