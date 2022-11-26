Широков: «У «Зенита» будут трудности в игре со «Спартаком»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от очного матча команд в 6-м туре Кубка России.
«Зениту» очень нужна победа над «Спартаком» в Кубке России. Они играют дома, петербуржцы фавориты в этом матче, учитывая, что все домашние матчи с большими клубами они проводят отлично!
Думаю, что у сине-бело-голубых будут трудности в игре с красно-белыми. Но здесь все зависит от «Зенита», насколько он позволит «Спартаку» дать бой или нет», – сказал Широков.
- «Зенит» примет «Спартак» 27 ноября в 16:00 мск.
- В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.
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Источник: Metaratings