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    Тренер сборной Аргентины Скалони высказался после поражения от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарии после проигранного матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

    «Нужно подняться и идти дальше. Другого варианта нет. Грустный день, но надо продолжать работать.

    Думаю, первый тайм был целиком за нами. Однако все может изменить один гол.

    Перед матчем нас считали фаворитами, но на чемпионате мира подобные вещи могут случаться.

    Необходимо работать над теми аспектами игры, которые не удались», – сказал Скалони.

    • Саудовцы победили со счетом 2:1.
    • В этой игре прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.
    • Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

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    Источник: сайт Аргентинской футбольной ассоциации

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      barka22 50 минут назад

      Ну так ходили по полю, пока им не вколотили 2 гола. А уж столько раз оказаться вне игры, надо было постараться)) у команд спортобщества "урожай" и то не бывает и как-будто разучились мяч обрабатывать(( весь матч плевался и рад, что саудиты выиграли по-делу.

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      Рейтинг: +951

      ARSteven89 1 час назад

      Аргентинские болельщики могут утешить себя мыслями о том, как их сборная в первом матче проиграла Камеруну Непомнящего в 1990м и дошла до финала или как Испания на ЧМ-2010 начала с поражения от швейцарцев и взяла кубок.

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