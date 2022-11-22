Тренер сборной Аргентины Скалони высказался после поражения от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарии после проигранного матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.

«Нужно подняться и идти дальше. Другого варианта нет. Грустный день, но надо продолжать работать.

Думаю, первый тайм был целиком за нами. Однако все может изменить один гол.

Перед матчем нас считали фаворитами, но на чемпионате мира подобные вещи могут случаться.

Необходимо работать над теми аспектами игры, которые не удались», – сказал Скалони.

Саудовцы победили со счетом 2:1.

В этой игре прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.

Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

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