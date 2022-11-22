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    ⚡️ ЧМ-2022. Аргентина проиграла Саудовской Аравии, несмотря на гол Месси

    В первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины потерпела сенсационное поражение от Саудовской Аравии со счетом 1:2.

    На гол Лионеля Месси с пенальти на десятой минуте после перерыва ответили Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари.

    В первой половине встречи аргентинцы забили четыре мяча, но три из них отменили из-за офсайдов.

    Ко второму тайму судья добавил почти 14 минут.

    Во втором туре Аргентина сыграет с Мексикой (26 ноября, 22:00 мск), а Саудовская Аравия – с Польшей (26 ноября, 16:00 мск).

    Чемпионат мира. 1-й тур. Группа C

    Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 10; 1:1 – Аль-Шехри, 48; 1:2 – Аль-Давсари, 53.

    Календарь ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии62
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      Рейтинг: +8284

      vladik12 13 минут назад

      Эй, Песси! Слышишь меня? В утиль!

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      Рейтинг: +17956

      Cleaner 15 минут назад

      У Аргентины больше нет права на ошибку. А с такой игрой обыграть Польшу и Мексику будет не просто. Рано Аргентину в претенденты на Титул записали.

      0
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      Рейтинг: +5413

      AtticusFinch > Cleaner 14 минут назад

      никто в здравом уме её и не записывал ! она на кадом турнире так обсирается!

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      Рейтинг: +17956

      Cleaner > AtticusFinch 11 минут назад

      Много известных в футбольном мире людей считали Аргентину главным фаворитом ЧМ. До сегодняшнего дня.

      0
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      Рейтинг: +5413

      AtticusFinch > Cleaner 10 минут назад

      Я знаю , читал...но по сути...Месси в сборной практически всегда растворяется!

      0
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      Рейтинг: +176

      Yellow 91 31 минуту назад

      Букмекеры нормально так подняли)))

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      Рейтинг: +5413

      AtticusFinch > Yellow 91 13 минут назад

      А на чем там поднимешь?ты думаешь есть идиоты, которые ставили на Аргентину с кэфом 1, 12 ???

      0
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      Рейтинг: +17956

      Cleaner > AtticusFinch 9 минут назад

      Могу предположить, что таких ИДИОТОВ, которые ставили на Аргентину, было процентов 95(ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ!)

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      Рейтинг: +6200

      Красногорск_Фан > Yellow 91 9 минут назад

      Ставки зло. В Исламе (среди правоверных) никто не ставит, азартные игры и ростовщичество - харам . Вот не читали этих прогнозов на буковских сайтах и опа . У Месси сегодня болит ж. и па

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      Рейтинг: +5413

      AtticusFinch > Cleaner 2 минуты назад

      Ну а в чем смысл такой ставки?со штуки 100 рублей поиметь? я не думаю что 95 процентов людей ставило по миллиону ради 100 тыщ - так что ерунду не говорите!

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      Рейтинг: +3766

      minaev23 32 минуты назад

      Молодцы саудиты!!! Многие видели 10:0 на табло после игры.

      1
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      Рейтинг: +51203

      MaxRnD 37 минут назад

      Что интересно, когда наши садятся в лужу в Средней Азии, то "Валерофобов" от ненависти к Валере просто разрывает на говнище, а тут ни одного коммента с претензиями к тренеру Аргентины НЕТ ))))

      Как так-то ? Где вы все пошкерились, ихсперды, сраные ? Дар речи потеряли ?

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      Рейтинг: +5855

      GoldPlayFIFARus9 > MaxRnD 40 минут назад

      Ну так-то Аргентина играла намного лучше, множество моментов, 3 не засчитанных гола. Это не тоже самое что безвольно вату катать. Хотя по сути этот обсёр ещё по хлеще нашего. Но тут хотя бы видно что аргентинцы старались

      2
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      Рейтинг: +51203

      MaxRnD > GoldPlayFIFARus9 36 минут назад

      Дело в реакции на обсёр, а не в его глубине

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      ...
      Рейтинг: +5855

      GoldPlayFIFARus9 > MaxRnD 33 минуты назад

      Так это ещё проще объяснить. Россия наша команда(нравится нам это или нет), а Аргентина не наша. Вот и всё. Естественно к нашей команде более пристальное внимание, ибо к ней не безразличны

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      Рейтинг: +51203

      MaxRnD > GoldPlayFIFARus9 30 минут назад

      Россия наша команда, поэтому её тренера мы и ненавидим. Ну что ж, "логика" просматривается

      0
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      ...
      Рейтинг: +17956

      Cleaner > MaxRnD 13 минут назад

      Почему Вы во всех своих комментариях стараетесь оскорбить оппонентов? Это некрасиво. Зачем Вы здесь? Обсуждать футбол или СРАЧ разводить???...((((((((((((((((((((((((

      1
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      Рейтинг: +51203

      MaxRnD > Cleaner 10 минут назад

      Первый объективный, честный и не оскорбляющий прорезался

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +579

      borusse > MaxRnD 58 секунд назад

      а ты зайди на аргентинские сайты и посмотри что местные пишут)))

      0
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      Рейтинг: +6200

      Красногорск_Фан 41 минуту назад

      Почему то никто не замечает очевидного. ОАЭ играет у себя дома (сосед с Катаром, с длинной общей границей), в родном климате, при почти родных трибунах. Я еще месяц назад написал, что все фаворито- дрочеры не учитывают отбор очков теми, кто хорошо адаптирован к местному климату (в игре между приезжими это не так заметно, а Катар слаб). И во втором тайме местные бодро перебегали заезжих и забили голы-красавцы. Арабская сказка стартед ))

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      Рейтинг: +51203

      MaxRnD > Красногорск_Фан 40 минут назад

      Ну так-то рассуждать, то откуда 6 мячей в воротах у сб. Ирана ?

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      Рейтинг: +3148

      FRZZ > Красногорск_Фан 37 минут назад

      Саудовская Аравия и ОАЭ разные страны.

      0
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      Рейтинг: +6200

      Красногорск_Фан > MaxRnD 36 минут назад

      Иран на другой стороне залива. Все же не такой местный. И не надо забывать что они забили 2 Англии (некоторые столько пропускают за весь турнир), один из них на 113-й минуте. То есть тоже бегали до конца.

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      Рейтинг: +51203

      MaxRnD > Красногорск_Фан 34 минуты назад

      Не надо пытаться аппроксимировать не поддающееся логике, всё дело в том, что чудеса иногда случаются

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      Рейтинг: +6200

      Красногорск_Фан > FRZZ 33 минуты назад

      Да один хрен Румыны (с) Пишу с работы в торопях. Да. Я имел в виду Саудитов а не ОАЭ. Которое там тоже недалеко вроде

      2
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      Рейтинг: +98964

      zigbert 41 минуту назад

      Первая сенсация. Мало кто ожидал такого исхода. А ведь аргентинцы сами виноваты в поражении. Гол с сомнительного пенальти, три мяча из вне игры, говорит о том что в действиях аргентинцев присутствовала расхлябанность, тем более саудиты в атаке почти ничего не создали. Но вот после гола они резко прибавили что стало для аргентинцев неожиданностью. За такой настрой одного из претендентов на чемпионство футбол не прощает.

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      Рейтинг: +26901

      JTherry > zigbert 13 минут назад

      в начале первого тайма казалось, что счет должен быть "те самые 5:0"... потом пошло-поехало офсайд за офсайдом, отмены голов... а первые 8 минут второго тайма - теперь назовут "легендарными" для саудитов, да и у вратаря поперло...) конечно, сенсационный результат, но возможно, подобным образом аргентинцы хотят попасть в другую сетку турнира, где не будет сборной Бразилии, а для этого "придется" остальные матчи выиграть...

      0
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      Рейтинг: +1553

      jek718875 45 минут назад

      Так,одни Чемпионы Мира обкакались, кто следующий

      1
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      Рейтинг: +33

      Mr. 54 минуты назад

      Молодцы саудиты, не подвели меня в конкурсе прогнозов)

      4
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      Рейтинг: +1489

      aubergine 56 минут назад

      В конкурсе прогнозов без всяких сомнений зарядил на аргентинцев, а вон оно как вышло. Интересно, ставил ли здесь кто-нибудь на саудовцев?)

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      Рейтинг: +11

      Maks_seo > aubergine 55 минут назад

      100% так же

      1
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