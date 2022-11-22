В первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины потерпела сенсационное поражение от Саудовской Аравии со счетом 1:2.
На гол Лионеля Месси с пенальти на десятой минуте после перерыва ответили Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари.
В первой половине встречи аргентинцы забили четыре мяча, но три из них отменили из-за офсайдов.
Ко второму тайму судья добавил почти 14 минут.
Во втором туре Аргентина сыграет с Мексикой (26 ноября, 22:00 мск), а Саудовская Аравия – с Польшей (26 ноября, 16:00 мск).
Чемпионат мира. 1-й тур. Группа C
Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 10; 1:1 – Аль-Шехри, 48; 1:2 – Аль-Давсари, 53.
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