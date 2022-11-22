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  • ⚡️ ЧМ-2022. Аргентина проиграла Саудовской Аравии, несмотря на гол Месси

⚡️ ЧМ-2022. Аргентина проиграла Саудовской Аравии, несмотря на гол Месси

22 ноября 2022, 15:07
71

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Аргентины потерпела сенсационное поражение от Саудовской Аравии со счетом 1:2.

На гол Лионеля Месси с пенальти на десятой минуте после перерыва ответили Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари.

В первой половине встречи аргентинцы забили четыре мяча, но три из них отменили из-за офсайдов.

Ко второму тайму судья добавил почти 14 минут.

Во втором туре Аргентина сыграет с Мексикой (26 ноября, 22:00 мск), а Саудовская Аравия – с Польшей (26 ноября, 16:00 мск).

Чемпионат мира. 1-й тур. Группа C

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 10; 1:1 – Аль-Шехри, 48; 1:2 – Аль-Давсари, 53.

Календарь ЧМ-2022

Результаты ЧМ-2022

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (71)
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portero
1669118942
Саудиты молодцы не сдались заранее и выиграли!!!
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shahor
1669119084
Вот те и Месси...Очччень громкая сенсация-ничего не скажешь.Саудиты посрамили всех скептиков.Молодцы!
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ААМ
1669119088
Месси выглядит, как "бумажный тигр".
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walpanee
1669119148
ничего не имею против Аргентины, но когда распиаренные оделываются это просто балдежка какая-то Лёне Слуцкому привет
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JTherry
1669119206
какая боль, Аргентина-Аравия 1:2..!!!) кто ожидал такой сенсации от "Месии и Ко", кто поставил на победу СА..? сборная Аргентины выбывает из чемпионской гонки, Лео снова не у дел..? или рано пить боржоми..?) но каковы Саудиты, молодцы..!!!
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Ill Ich
1669119403
А вот и суперсенсация! Кто бы мог подумать?! Аргентинцы, убаюканные собственным преимуществом в первом тайме, пропустили два разящих удара во втором, два красивых гола. Поразила тактическая выучка саудитов, они весь матч держали оффсайдную линию, как влитую. Удивила тактическая беспомощность аргентинцев, которые кроме попыток прорвать эту линию ничего другого так и не предложили. Вообщем, чудеса, пусть и редко - случаются!
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zigbert
1669120584
Первая сенсация. Мало кто ожидал такого исхода. А ведь аргентинцы сами виноваты в поражении. Гол с сомнительного пенальти, три мяча из вне игры, говорит о том что в действиях аргентинцев присутствовала расхлябанность, тем более саудиты в атаке почти ничего не создали. Но вот после гола они резко прибавили что стало для аргентинцев неожиданностью. За такой настрой одного из претендентов на чемпионство футбол не прощает.
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Красногорск_Фан
1669120596
Почему то никто не замечает очевидного. ОАЭ играет у себя дома (сосед с Катаром, с длинной общей границей), в родном климате, при почти родных трибунах. Я еще месяц назад написал, что все фаворито- дрочеры не учитывают отбор очков теми, кто хорошо адаптирован к местному климату (в игре между приезжими это не так заметно, а Катар слаб). И во втором тайме местные бодро перебегали заезжих и забили голы-красавцы. Арабская сказка стартед ))
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deinego77@yandex.ru
1669121120
Молодцы саудиты!!! Многие видели 10:0 на табло после игры.
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AZ
1669124061
Испания на ЧМ 2010 тоже проиграла в первом матче Швейцарии, а потом взяла кубок... Не спешите гнобить Аргентину...
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