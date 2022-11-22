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    Судья за тайм отменил три гола Аргентины в ворота Саудовской Аравии

    Завершился первый тайм матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Саудовской Аравии.

    Аргентинцы забили четыре гола в ворота соперника, но судьи засчитали только один – в исполнении Лионеля Месси с пенальти.

    Три мяча были отменены арбитром из-за офсайдов. Их авторы – Месси и дважды Лаутаро Мартинес.

    В одном случае рефери прибегли к помощи системы VAR.

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    Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия

    Где смотреть матч Аргентина – Саудовская Аравия?

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    Источник: «Бомбардир»

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