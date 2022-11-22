Судья за тайм отменил три гола Аргентины в ворота Саудовской Аравии

Завершился первый тайм матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Саудовской Аравии.

Аргентинцы забили четыре гола в ворота соперника, но судьи засчитали только один – в исполнении Лионеля Месси с пенальти.

Три мяча были отменены арбитром из-за офсайдов. Их авторы – Месси и дважды Лаутаро Мартинес.

В одном случае рефери прибегли к помощи системы VAR.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Саудовская Аравия.

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Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия

Где смотреть матч Аргентина – Саудовская Аравия?