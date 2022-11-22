Сборные Аргентины и Саудовской Аравии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
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- Встреча состоится во вторник, 22 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик».
- Начало – в 13:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия
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Стартовые составы на матч Аргентина – Саудовская Аравия
Источник: «Бомбардир»