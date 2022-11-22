Стали известны стартовые составы Аргентины и Саудовской Аравии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Гомес, Ди Мария, Месси, Л. Мартинес.
Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани, Аль-Фарадж, Канно, Аль-Малки, Аль-Бураикан, Аль-Шехри, Аль-Давсари.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
- Матч начнется в 13:00 мск.
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Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия
Где смотреть матч Аргентина – Саудовская Аравия?
Источник: Бомбардир.ру