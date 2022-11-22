Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Аргентина – Саудовская Аравия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы Аргентины и Саудовской Аравии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Гомес, Ди Мария, Месси, Л. Мартинес.

    Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани, Аль-Фарадж, Канно, Аль-Малки, Аль-Бураикан, Аль-Шехри, Аль-Давсари.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия

    Где смотреть матч Аргентина – Саудовская Аравия?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +135

      SuperPav11 28 минут назад

      Могли бы Месси побереч в такой игре

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11