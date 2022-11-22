Сборные Аргентины и Саудовской Аравии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 22 ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Сборные встречались два раза: одна ничья (0:0) и одна победа Аргентины (3:1).
Получи 2000 рублей за регистрацию и сделай ставку
Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Аргентины с форой (-1,5)
ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы
Где смотреть Аргентина – Саудовская Аравия?
Источник: «Бомбардир»