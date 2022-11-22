Сборные Аргентины и Саудовской Аравии сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 22 ноября. Начало – в 13:00 по московскому времени.

Сборные встречались два раза: одна ничья (0:0) и одна победа Аргентины (3:1).

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Коэффициенты:

Победа Аргентины – 1.16

Ничья – 7.30

Победа Саудовской Аравии – 21.0

Рекомендуемая ставка: победа Аргентины с форой (-1,5)

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Где смотреть Аргентина – Саудовская Аравия?

Стартовые составы на матч Аргентина – Саудовская Аравия