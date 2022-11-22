Месси – автор первого гола сборной Аргентины на ЧМ-2022

Сборная Аргентины вышла вперед в матче ЧМ-2022 против Саудовской Аравии.
Гол забил капитан аргентинцев Лионель Месси.
Нападающий «ПСЖ» реализовал пенальти на десятой минуте.
- 11-метровый заработал экс-зенитовец Леандро Паредес.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Саудовская Аравия.
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Прогноз на матч Аргентина – Саудовская Аравия
Источник: «Бомбардир»