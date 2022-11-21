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    Кафанов прокомментировал возможное назначение Бердыева в «Сочи»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

    «Про Бердыева вообще ничего не слышал, не могу подтвердить. Был в Душанбе и Ташкенте со сборной.

    Пойду ли к нему в штаб? Давайте говорить о сборной», — сказал Кафанов.

    • Кафанов и Бердыев долго время работали вместе.
    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
    • Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».
    • В России он не тренирует с 2019 года.

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    Источник: Sport24

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