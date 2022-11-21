Кафанов прокомментировал возможное назначение Бердыева в «Сочи»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Про Бердыева вообще ничего не слышал, не могу подтвердить. Был в Душанбе и Ташкенте со сборной.

Пойду ли к нему в штаб? Давайте говорить о сборной», — сказал Кафанов.

Кафанов и Бердыев долго время работали вместе.

«Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».

В России он не тренирует с 2019 года.

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