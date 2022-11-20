Дешам прокомментировал пропуск Бензема ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на травму своего форварда Карима Бензема, из-за которой игрок пропустит чемпионат мира-2022.
«Мне очень грустно за Карима, который сделал этот чемпионат мира главной целью.
Несмотря на этот новый тяжелый удар для сборной Франции, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем все возможное, чтобы справиться с огромной задачей, которая перед нами стоит», – сказал Дешам.
- На ЧМ-2018 Бензема тоже не было.
- Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.
- Французам предстоит защищать титул.
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Источник: FFF