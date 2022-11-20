Бензема прокомментировал пропуск ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема подтвердил, что пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы.

«Я никогда не сдаюсь, но сегодня я должен думать о команде. Обстоятельства говорят мне оставить свое место в сборной Франции кому-то, кто может помочь нашей команде провести отличный чемпионат мира.

Спасибо за вашу поддержку», – написал Бензема в социальной сети.

Бензема в этом году получил «Золотой мяч».

Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.

Французам предстоит защищать титул.

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