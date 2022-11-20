Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бензема прокомментировал пропуск ЧМ-2022

    Нападающий сборной Франции Карим Бензема подтвердил, что пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы.

    «Я никогда не сдаюсь, но сегодня я должен думать о команде. Обстоятельства говорят мне оставить свое место в сборной Франции кому-то, кто может помочь нашей команде провести отличный чемпионат мира.

    Спасибо за вашу поддержку», – написал Бензема в социальной сети.

    • Бензема в этом году получил «Золотой мяч».
    • Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.
    • Французам предстоит защищать титул.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Дешам прокомментировал пропуск Бензема ЧМ-2022
    Обладатель «Золотого мяча» впервые за 44 года пропустит чемпионат мира
    Бензема пропустит ЧМ-2022 (Le Parisien) 2
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1170

      САНЁК17 40 минут назад

      Карим что хотел того он получил, пусть отдыхает, нужно этих двоих
      Месси и Роналду догнать или приближаться по получение ЗМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12129

      Алексей З 1 час назад

      Очень жаль. Шансы Франции заметно уменьшились.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +938

      ARSteven89 3 часа назад

      Да уж, Антони Марсьяль так себе альтернатива Кариму. Можно было хотя бы Фекира из Бетиса вытянуть.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11