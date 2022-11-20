Бензема пропустит ЧМ-2022 (Le Parisien)

Нападающий сборной Франции Карим Бензема пропустит весь чемпионат мира-2022, пишут во Франции. У игрока травма бедра.
Накануне Бензема досрочно завершил тренировку.
- Бензема в этом году получил «Золотой мяч».
- Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.
- Французам предстоит защищать титул.
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Источник: Le Parisien