Бензема пропустит ЧМ-2022 (Le Parisien)

Нападающий сборной Франции Карим Бензема пропустит весь чемпионат мира-2022, пишут во Франции. У игрока травма бедра.

Накануне Бензема досрочно завершил тренировку.

Бензема в этом году получил «Золотой мяч».

Франция сыграет в группе с Данией, Тунисом и Австралией.

Французам предстоит защищать титул.

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