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    Карпин: «Думал, Шомуродову 22 года, а ему 27»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с форвардом сборной Узбекистана Эльдором Шомуродовым.

    «Вчера говорили с Шомуродовым о его карьере. Мне все кажется, что ему 22 года, а ему уже 27 лет. Посоветовал ему играть побольше. Понятно, что ему хотелось бы выступать в успешном клубе, но ему надо выходить на поле. У него самый расцвет сил», – сказал Карпин.

    • Шомуродов после игры под руководством Карпина уехал в Серию А.
    • Сейчас Шомуродов в «Роме».
    • В сезоне Серии А у узбекистанца 6 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16489

      Fusballer 1 час назад

      Шомуродов уже старикан.

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