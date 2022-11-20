Карпин: «Думал, Шомуродову 22 года, а ему 27»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с форвардом сборной Узбекистана Эльдором Шомуродовым.

«Вчера говорили с Шомуродовым о его карьере. Мне все кажется, что ему 22 года, а ему уже 27 лет. Посоветовал ему играть побольше. Понятно, что ему хотелось бы выступать в успешном клубе, но ему надо выходить на поле. У него самый расцвет сил», – сказал Карпин.

Шомуродов после игры под руководством Карпина уехал в Серию А.

Сейчас Шомуродов в «Роме».

В сезоне Серии А у узбекистанца 6 матчей.

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