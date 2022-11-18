В Бельгии отказались от открытия фан-зоны к ЧМ-2022 из-за низкого интереса болельщиков

Королевская бельгийская футбольная ассоциация планировала на время чемпионата мира-2022 открыть фан-зону на несколько тысяч болельщиков. Однако от идеи отказались после того как выявился низкий спрос на билеты.
«Мы продали гораздо меньше билетов, чем хотели», – сказал представитель футбольной ассоциации Бельгии.
Билеты продавали по цене в десять долларов. На три групповых матча с участием Бельгии было реализовано менее тысячи билетов.
- Бельгийцы сыграют в группе с Хорватией, Марокко и Канадой.
- Турнир стартует 20 ноября.
- Бельгия на прошлом ЧМ-2018 заняла 3-е место.
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Источник: AP News