В Бельгии отказались от открытия фан-зоны к ЧМ-2022 из-за низкого интереса болельщиков

Королевская бельгийская футбольная ассоциация планировала на время чемпионата мира-2022 открыть фан-зону на несколько тысяч болельщиков. Однако от идеи отказались после того как выявился низкий спрос на билеты.

«Мы продали гораздо меньше билетов, чем хотели», – сказал представитель футбольной ассоциации Бельгии.

Билеты продавали по цене в десять долларов. На три групповых матча с участием Бельгии было реализовано менее тысячи билетов.

Бельгийцы сыграют в группе с Хорватией, Марокко и Канадой.

Турнир стартует 20 ноября.

Бельгия на прошлом ЧМ-2018 заняла 3-е место.

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