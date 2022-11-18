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    35-летний Суарес отказал бразильскому клубу

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не захотел переходить в «Гремио».

    35-летний футболист отклонил официальное предложение от бразильского клуба.

    Сообщалось, что форвард продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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