35-летний Суарес отказал бразильскому клубу

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не захотел переходить в «Гремио».
35-летний футболист отклонил официальное предложение от бразильского клуба.
Сообщалось, что форвард продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Гэлакси».
- Суарес покинул «Насьональ», с которым выиграл чемпионство.
- После возвращения в родной клуб он провел 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
- В Европе уругваец выступал за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико».
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: твиттер Фабрицио Романо