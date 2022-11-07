«Выигрываем и проигрываем вместе». Ерохин и Караваев поддержали Чистякова

Футболисты «Зенита» Александр Ерохин и Вячеслав Караваев поддержали одноклубника Дмитрия Чистякова, отстраненного от тренировок с основой.
«Мы выигрываем и проигрываем вместе», – написал Ерохин в соцсети, добавив фотографию Чистякова.
Караваев опубликовал в соцсетях совместное фото с Чистяковым и добавил смайлик в виде сердца.
- Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
- На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
- Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.
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Источник: Бомбардир.ру