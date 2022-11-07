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    «Выигрываем и проигрываем вместе». Ерохин и Караваев поддержали Чистякова

    Футболисты «Зенита» Александр Ерохин и Вячеслав Караваев поддержали одноклубника Дмитрия Чистякова, отстраненного от тренировок с основой.

    «Мы выигрываем и проигрываем вместе», – написал Ерохин в соцсети, добавив фотографию Чистякова.

    Караваев опубликовал в соцсетях совместное фото с Чистяковым и добавил смайлик в виде сердца.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8149

      vladik12 11 минут назад

      ...а сдаем - поодиночке.

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      Рейтинг: +3011

      Ziklop 16 минут назад

      Каравай поучавствовал в обеих ошибках голевых и пас корявый на Чистякова его работа. Но дело в пофигизме и разгильдяйстве , в этом виноват Семак или тот кто им командует!

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