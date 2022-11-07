«Выигрываем и проигрываем вместе». Ерохин и Караваев поддержали Чистякова

Футболисты «Зенита» Александр Ерохин и Вячеслав Караваев поддержали одноклубника Дмитрия Чистякова, отстраненного от тренировок с основой.

«Мы выигрываем и проигрываем вместе», – написал Ерохин в соцсети, добавив фотографию Чистякова.

Караваев опубликовал в соцсетях совместное фото с Чистяковым и добавил смайлик в виде сердца.

Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.

Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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