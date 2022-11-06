Агент Чистякова отреагировал на отстранение игрока от основы «Зенита»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, дал комментарий по поводу отстранения игрока от основы.

«Чистякова отстранили? Я даже не знаю, как это комментировать.

Как может генеральный директор клуба так отзываться о своих футболистах? Это ненормально! Да, Дмитрий ошибся, неудачно сыграл, бывает. Можно вызывать игрока на индивидуальную беседу с руководством, но зачем выносить все это в прессу и отправлять игрока в «Ахмат». Это неуважение к футболисту и к грозненскому клубу», – сказал Талаев.

Игрока накануне публично раскритиковали главный тренер и генеральный директор.

Генеральный директор Александр Медведев возмутился, что агент Чистякова высказывает недовольство игровым временем.

Чистяков зимой может уйти в «Ахмат».

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