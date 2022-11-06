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    Агент Чистякова отреагировал на отстранение игрока от основы «Зенита»

    Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, дал комментарий по поводу отстранения игрока от основы.

    «Чистякова отстранили? Я даже не знаю, как это комментировать.

    Как может генеральный директор клуба так отзываться о своих футболистах? Это ненормально! Да, Дмитрий ошибся, неудачно сыграл, бывает. Можно вызывать игрока на индивидуальную беседу с руководством, но зачем выносить все это в прессу и отправлять игрока в «Ахмат». Это неуважение к футболисту и к грозненскому клубу», – сказал Талаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +66355

      portero 35 минут назад

      Агент ты лучше объясни зачем он на поле вышел, спать??? В детской команде за такое стояние выгоняют, а у него это не первый косяк, он уже и воротчиков так подставлял... один раз ошибка , а когда система пофигизма и лени??? Но всё равно Семак то зачем его ставил???, там еще и Адамов прикуплен для Семака ????

      0
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      Рейтинг: +6835

      Semenycch 56 минут назад

      Чистяков достал совершать грубые ошибки! Полностью поддерживаю решение руководства Зенита!

      3
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      Рейтинг: +16201

      NewLife 1 час назад

      Пипец, нашли стрелочника, на которого можно свалить всю ответственность за проигрыш. Ошибиться может любой, а вот выстроить игру не в виде ручного мяча ногами с онанизмом поперек поля, это трудная задача. Поэтому, ответственность за проигрыш я бы поделил на всех, с большим упором на тренера.

      1
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      Рейтинг: +1379

      вальтер79 1 час назад

      тут по ходу не в игре дело что то внутри команды произошло

      1
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      Рейтинг: +1313

      Сергей Каспийский 1 час назад

      играть надо, ДУМАТЬ о ПОБЕДЕ во ВРЕМЯ МАТЧА, а не о телках и ресторанах:)

      3
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      Рейтинг: +11845

      Алексей З 1 час назад

      Как понять отстранили , сегодня наверняка выходной. За такую игру
      Могут " зачихлить" и на долго, а могут и на трансфер выставить.
      Это нормально.
      Надо лучше играть.

      3
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      Рейтинг: +11185

      knikos 1 час назад

      Ну , что я писАл вчера ? Зенит будет искать зимой ЦЗ , а может и двух . Ну и нап стиля Дзюбы , Сычевого нужен .

      6
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      Рейтинг: +95

      odessakmv > knikos 1 час назад

      а что их искать? их в Бразилии оптом, как диких обезьян...

      0
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      Рейтинг: +392

      Таврида 1 час назад

      Чё за повод? "Дмитрий ошибся, неудачно сыграл", всего лишь, "бывает", бггг

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      Рейтинг: +11185

      knikos > Таврида 1 час назад

      Ник у тебя классный ! Ждём крымские клубы в российском чемпе ! И плевать на ФИФА и УЕФА !

      3
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      Рейтинг: +392

      Таврида > knikos 1 час назад

      Сам жду. Когда-то Таврия наваливала Динамо Куив и Шахтеру (редко, но было))), а мой батя на сборную СССР в Симферополе ходил. Скучно без стадиона...

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