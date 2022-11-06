Агент Чистякова отреагировал на отстранение игрока от основы «Зенита»

Агент ты лучше объясни зачем он на поле вышел, спать??? В детской команде за такое стояние выгоняют, а у него это не первый косяк, он уже и воротчиков так подставлял... один раз ошибка , а когда система пофигизма и лени??? Но всё равно Семак то зачем его ставил???, там еще и Адамов прикуплен для Семака ????
Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, дал комментарий по поводу отстранения игрока от основы.
«Чистякова отстранили? Я даже не знаю, как это комментировать.
Как может генеральный директор клуба так отзываться о своих футболистах? Это ненормально! Да, Дмитрий ошибся, неудачно сыграл, бывает. Можно вызывать игрока на индивидуальную беседу с руководством, но зачем выносить все это в прессу и отправлять игрока в «Ахмат». Это неуважение к футболисту и к грозненскому клубу», – сказал Талаев.
- Игрока накануне публично раскритиковали главный тренер и генеральный директор.
- Генеральный директор Александр Медведев возмутился, что агент Чистякова высказывает недовольство игровым временем.
- Чистяков зимой может уйти в «Ахмат».
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