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    «Семак так решил». Агент Чистякова прокомментировал замену игрока на 32-й минуте матча с «Ахматом»

    Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался по замене игрока на 32-й минуте матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

    – Дмитрий был не готов к игре, или, может, что-то случилось?

    – Нет, ничего не случилось.

    – Перед игрой было все в порядке?

    – Да.

    – Замена на 32-й минуте – это не слишком жесткое решение Семака?

    – Семак так решил. Он главный тренер. Ему принимать решения.

    – У вас нет опасений, что Семак теперь не скоро вернет Дмитрия в стартовый состав?

    – Это прежде всего от Дмитрия зависит. Если он будет работать так же, как до этого, будет все нормально. Тем более, Деян Ловрен сейчас уедет в сборную. Вечером мы пообщаемся с Дмитрием. Все ошибаются. Сейчас Матвей Сафонов точно так же ошибся. Футбол состоит из ошибок. Ничего страшного.

    • Чистяков зимой может перейти в «Ахмат».
    • 28-летний Чистяков стоит 4 миллиона евро.
    • Игрок в «Зените» с 2020 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11813

      Алексей З 55 минут назад

      Замена была как приговор. Дело в том , что по хорошему стоило и пенальти ставить, опять из-за Чистякова.
      Семак решил от греха убирать и думаю надолго.

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