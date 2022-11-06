«Семак так решил». Агент Чистякова прокомментировал замену игрока на 32-й минуте матча с «Ахматом»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался по замене игрока на 32-й минуте матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).
– Дмитрий был не готов к игре, или, может, что-то случилось?
– Нет, ничего не случилось.
– Перед игрой было все в порядке?
– Да.
– Замена на 32-й минуте – это не слишком жесткое решение Семака?
– Семак так решил. Он главный тренер. Ему принимать решения.
– У вас нет опасений, что Семак теперь не скоро вернет Дмитрия в стартовый состав?
– Это прежде всего от Дмитрия зависит. Если он будет работать так же, как до этого, будет все нормально. Тем более, Деян Ловрен сейчас уедет в сборную. Вечером мы пообщаемся с Дмитрием. Все ошибаются. Сейчас Матвей Сафонов точно так же ошибся. Футбол состоит из ошибок. Ничего страшного.
- Чистяков зимой может перейти в «Ахмат».
- 28-летний Чистяков стоит 4 миллиона евро.
- Игрок в «Зените» с 2020 года.
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