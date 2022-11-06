«Семак так решил». Агент Чистякова прокомментировал замену игрока на 32-й минуте матча с «Ахматом»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался по замене игрока на 32-й минуте матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

– Дмитрий был не готов к игре, или, может, что-то случилось?

– Нет, ничего не случилось.

– Перед игрой было все в порядке?

– Да.

– Замена на 32-й минуте – это не слишком жесткое решение Семака?

– Семак так решил. Он главный тренер. Ему принимать решения.

– У вас нет опасений, что Семак теперь не скоро вернет Дмитрия в стартовый состав?

– Это прежде всего от Дмитрия зависит. Если он будет работать так же, как до этого, будет все нормально. Тем более, Деян Ловрен сейчас уедет в сборную. Вечером мы пообщаемся с Дмитрием. Все ошибаются. Сейчас Матвей Сафонов точно так же ошибся. Футбол состоит из ошибок. Ничего страшного.

Чистяков зимой может перейти в «Ахмат».

28-летний Чистяков стоит 4 миллиона евро.

Игрок в «Зените» с 2020 года.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных