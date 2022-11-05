«Факел» забил «Краснодару» после ошибки Сафонова

В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Факелом» и «Краснодаром». Воронежцы открыли счет в первом тайме.

Голу предшествовал неточный ввод мяча в игру от вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Он выбил на соперника.

Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).

Вратарь – воспитанник «Краснодара».

После ошибки Сафонова «Краснодар» забил в 1-м тайме 2 мяча, выйдя вперед.

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