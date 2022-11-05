«Факел» забил «Краснодару» после ошибки Сафонова

Прям как в матче Динамо-Химки ошибка Гудиева, даже почти в том же месте поля "пас сопернику".
В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Факелом» и «Краснодаром». Воронежцы открыли счет в первом тайме.
Голу предшествовал неточный ввод мяча в игру от вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Он выбил на соперника.
- Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).
- Вратарь – воспитанник «Краснодара».
- После ошибки Сафонова «Краснодар» забил в 1-м тайме 2 мяча, выйдя вперед.
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