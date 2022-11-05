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    «Факел» забил «Краснодару» после ошибки Сафонова

    В эти минуты проходит матч 16-го тура РПЛ между «Факелом» и «Краснодаром». Воронежцы открыли счет в первом тайме.

    Голу предшествовал неточный ввод мяча в игру от вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Он выбил на соперника.

    • Сафонов – самый дорогой вратарь России (16 миллионов евро).
    • Вратарь – воспитанник «Краснодара».
    • После ошибки Сафонова «Краснодар» забил в 1-м тайме 2 мяча, выйдя вперед.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5250

      Enter2006 44 минуты назад

      Прям как в матче Динамо-Химки ошибка Гудиева, даже почти в том же месте поля "пас сопернику".

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