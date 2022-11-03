«ПСЖ» нелепо потерял первое место в группе в последнем туре: виновато правило о выездных голах

В Лиге чемпионов почти без интриг завершился групповой этап. В последнем туре «ПСЖ» играл в гостях с «Ювентусом», а «Бенфика» – против «Маккаби» Х.

И вот такие итоги:

«ПСЖ» обыграл «Юве» со счетом 2:1;

«Бенфика» разгромила «Маккаби» 6:1.

А теперь главная неожиданность в этой группе. «Бенфика» и «ПСЖ» набрали одинаковое количество очков – по 14. Нужно определять места по личным встречам? Оба матча между ними завершились ничьими 1:1. Нужно смотреть по разнице забитых и пропущенных? У обоих по 16:7. Поэтом здесь нужно смотреть, кто забил больше на выезде. Здесь лучше «Бенфика» – все благодаря разгрому «Маккаби» в последнем туре. Теперь у нее девять мячей на выезде, у «ПСЖ» – шесть.

После шести туров положение в группе H выглядит так:

Вроде бы все нормально: «ПСЖ» справился с задачей и напрямую вышел в плей-офф ЛЧ. Но максимализм точно будет бить по самолюбию – особенно на фоне этих слов:

Кристоф Гальтье: «ПСЖ» настраивается на победы во всех матчах Лиги чемпионов. Мы должны ставить задачу перед собой быть первыми»;

Килиан Мбаппе – после жеребьевки: «Задача – обеспечить выход из группы с первого места. Соперники сильны, но мы верим в себя»;

Неймар – после домашнего разгрома «Маккаби» 7:2: «ПСЖ» – первый. По-другому и не могло сложиться».

Есть и более неприятный момент для «ПСЖ». Если бы клуб занимал первую строчку в группе, то получал бы в 1/8 финала кого-то из списка: «Ливерпуль», «Айнтрахт», «Лейпциг», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «Брюгге». Сейчас получит одну команду из другого списка: «Тоттенхэм», «Челси», «Манчестер Сити», «Бавария», «Наполи», «Порту», «Реал».

Текст: Илья Егоров

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press