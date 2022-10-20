Канчельскис предложил Федотову и Абаскалю встретиться за чашкой чая. Ранее он призывал их выйти «один на один»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова на один матч.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Ничего страшного, что дисквалифицировали на один матч. КДК посчитал, что тренеры не имеют права себя вести подобным образом. Раз приговор вынесли, значит, ничего не поменяется.

Хотелось бы, чтобы они разобрались между собой сами — один на один и по-мужски. Не пойти лицо друг другу набить, а встретиться за чашкой чая, объясниться и поговорить. Это же эмоции, первое дерби для тренеров.

Никто не хотел проигрывать. Но так вести себя нельзя», — сказал Канчельскис.

Канчельскис посоветовал Федотову и Абаскалю выйти «один на один»