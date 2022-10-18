Канчельскис посоветовал Федотову и Абаскалю выйти «один на один»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал конфликт между главными тренерами ЦСКА и «Спартака» Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

«Ну, вы знаете, это эмоции. Конечно, некрасиво, но бывает. Некрасиво, что болельщики это видят и все остальные. Ну выйдите один на один, ну выясните отношения. В любом случае, что было, то было.

Я думаю, что в дальнейшем они там разберутся сами, как-нибудь сядут, чаек попьют, обнимутся и вперед, и дальше пойдут. Главное, чтоб это не перешло в словесную войну, чтобы друг на друга там не начали прессинг», – сказал Канчельскис.