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  • Канчельскис посоветовал Федотову и Абаскалю выйти «один на один»

Канчельскис посоветовал Федотову и Абаскалю выйти «один на один»

18 октября 2022, 20:17
7

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал конфликт между главными тренерами ЦСКА и «Спартака» Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

«Ну, вы знаете, это эмоции. Конечно, некрасиво, но бывает. Некрасиво, что болельщики это видят и все остальные. Ну выйдите один на один, ну выясните отношения. В любом случае, что было, то было.

Я думаю, что в дальнейшем они там разберутся сами, как-нибудь сядут, чаек попьют, обнимутся и вперед, и дальше пойдут. Главное, чтоб это не перешло в словесную войну, чтобы друг на друга там не начали прессинг», – сказал Канчельскис.

  • Федотов оскорбил Абаскаля в перерыве дерби: «Езжай домой, *** клоун».
  • Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Федотов Владимир Канчельскис Андрей Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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Solist345345
1666113719
Как уже з@**@ли эти Канчельскисы, Юраны, Мостовые и прочие обиженные и неудовлетворённый эксперты.
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Павелий
1666113978
О чём один-на-один разговаривать умному молодому тренеру-полиглоту и тупому лысому упырю без совести?
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Таврида
1666114018
"Экс-тренер «МЮ» Андрей Канчельскис...". Экс-тренер «МЮ», абхахахаха.
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Xiko
1666115414
Взрослые люди не обсуждают на кулаках. Все эти один на один нужно оставить где нибудь в другом месте. Что за жесть? откуда этот Канчельскис? сидел, молчал и вылез
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NewLife
1666116363
скис, у нас давно уже не страна советов, видимо вас, пациентов с деменцией, не информируют - нет смысла.
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ScarlettOgusania
1666125593
Канчельскис только по части советов мастер, тогда встречный совет: выйти один на один с Коко в свете их сегодняшней словесной "баталии")
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