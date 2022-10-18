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    Канчельскис посоветовал Федотову и Абаскалю выйти «один на один»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал конфликт между главными тренерами ЦСКА и «Спартака» Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

    «Ну, вы знаете, это эмоции. Конечно, некрасиво, но бывает. Некрасиво, что болельщики это видят и все остальные. Ну выйдите один на один, ну выясните отношения. В любом случае, что было, то было.

    Я думаю, что в дальнейшем они там разберутся сами, как-нибудь сядут, чаек попьют, обнимутся и вперед, и дальше пойдут. Главное, чтоб это не перешло в словесную войну, чтобы друг на друга там не начали прессинг», – сказал Канчельскис.

    • Федотов оскорбил Абаскаля в перерыве дерби: «Езжай домой, *** клоун».
    • Тренер ЦСКА, говоря после матча о стычке с Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +15932

      NewLife 10 минут назад

      скис, у нас давно уже не страна советов, видимо вас, пациентов с деменцией, не информируют - нет смысла.

      0
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      Рейтинг: +57

      Клон Лосяша 16 минут назад

      Выскочил заполярный щахтёр, обосранный в Вологде и Воркуте...и ушёл, ботаник изучать морошку самогонную...ссыт, мудак...

      0
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      Рейтинг: +57

      Клон Лосяша 25 минут назад

      Шахтёр, найдя у себя в трусах что-то от заремы, какая у меня ......

      0
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      Рейтинг: +602

      Xiko 26 минут назад

      Взрослые люди не обсуждают на кулаках. Все эти один на один нужно оставить где нибудь в другом месте. Что за жесть? откуда этот Канчельскис? сидел, молчал и вылез

      0
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      Рейтинг: +57

      Клон Лосяша 41 минуту назад

      Если абассаль сразится с заремой, то у пищевиков появится рыжий башкирец1

      0
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      Рейтинг: +296

      Таврида 49 минут назад

      "Экс-тренер «МЮ» Андрей Канчельскис...". Экс-тренер «МЮ», абхахахаха.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5756

      Павелий 50 минут назад

      О чём один-на-один разговаривать умному молодому тренеру-полиглоту и тупому лысому упырю без совести?

      3
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      Рейтинг: +57

      Клон Лосяша > Павелий 39 минут назад

      А ЧТО, ССЫТ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +763

      Solist345345 54 минуты назад

      Как уже з@**@ли эти Канчельскисы, Юраны, Мостовые и прочие обиженные и неудовлетворённый эксперты.

      1
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      Рейтинг: +1263

      Сделаны из Дерева > Solist345345 44 минуты назад

      Еще забыл про Аршавина Быстрова Радимова.

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