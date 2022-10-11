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    Евсеев назвал тренера, который ему нравится

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о своей симпатии к работе Хосепа Гвардиолы.

    «Когда я стал тренером, мне всегда нравился Гвардиола. Я уже не в одном интервью говорил, что мне нравилось, когда он тренировал в «Баварии», потому что философию игры он полностью поменял.

    А так, есть много команд, где философия тренера видна, и клуб это принимает. Показательный пример – «Аталанта», – заявил Евсеев в эфире «Россия 24».

    • Гвардиола с 2016 года тренирует «Манчестер Сити».
    • До этого он работал в «Баварии» и «Барселоне».

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    Источник: «Бомбардир»

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