Евсеев назвал тренера, который ему нравится

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал о своей симпатии к работе Хосепа Гвардиолы.

«Когда я стал тренером, мне всегда нравился Гвардиола. Я уже не в одном интервью говорил, что мне нравилось, когда он тренировал в «Баварии», потому что философию игры он полностью поменял.

А так, есть много команд, где философия тренера видна, и клуб это принимает. Показательный пример – «Аталанта», – заявил Евсеев в эфире «Россия 24».