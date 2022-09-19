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    Отец Сазонова обвинил Галактионова и Хомуху во лжи

    Андрей Сазонов, отец защитника московского «Динамо» Сабы Сазонова, заявил, что футболист не давал согласия выступать за сборную России.

    Ранее старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов заявил, что игрок получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе.

    «Первое и самое важное – Саба никогда и ни при каких обстоятельствах не давал согласия выступать за сборную России. Информация, о которой сейчас говорят Михаил Галактионов и Дмитрий Хомуха – ложь.

    У Сабы не было никаких контактов с Галактионовым. С Хомухой Саба работал – и Дмитрий прекрасно знает, что это за футболист. Тем более, сейчас удивляют его слова о «недобросовестности» Сабы. При мне Саба никого и никогда не обманывал», – сказал отец Сазонова.

    • Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.
    • Его мать – грузинка.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7483

      Томик 15 минут назад

      Какой-то "отец сазонова"... Бомбардир, где про аллу пугачеву?

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