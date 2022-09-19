Хомуха: «Сазонов не все понял в жизни. Кто его воспитал и подготовил?»

Бывший игрок сборной Туркмении и экс-главный тренер молодeжной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за Грузию.

«Это выбор человека, он вправе сам распоряжаться своей судьбой. Принял такое решение. Значит, не всe до конца понял в жизни: кто его воспитал, кто его подготовил, сколько сил Россия потратила на его подготовку.

Галактионов сказал, что до сегодняшнего дня его ждали в сборной? Это не очень хорошо характеризует человека, если он говорит и даeт обещания приехать, а потом этого не делает. Это о многом говорит», – сказал Хомуха.