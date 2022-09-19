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    Хомуха: «Сазонов не все понял в жизни. Кто его воспитал и подготовил?»

    Бывший игрок сборной Туркмении и экс-главный тренер молодeжной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за Грузию.

    «Это выбор человека, он вправе сам распоряжаться своей судьбой. Принял такое решение. Значит, не всe до конца понял в жизни: кто его воспитал, кто его подготовил, сколько сил Россия потратила на его подготовку.

    Галактионов сказал, что до сегодняшнего дня его ждали в сборной? Это не очень хорошо характеризует человека, если он говорит и даeт обещания приехать, а потом этого не делает. Это о многом говорит», – сказал Хомуха.

    • Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • Его мать – грузинка.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6308

      Ганнибал Лектор 6 минут назад

      Правильно сказано - человек сделал свой выбор. До свидания.

      0
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 1 час назад

      С такой логикой Месси обязан был играть за Испанию.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Если есть выбор, игрок может этим пользоваться, какая разница кто готовил...

      2
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      Рейтинг: +1644

      Форвард 79 > LOKOfanatik19 53 минуты назад

      Здесь несогласен!
      Представьте ситуацию, ростиш сына, вкладываеш в него, помогаеш достичь некоторых успехов и вот когда он уже вырос и окреп, вдруг заявляет, с вами хорошо, но есть трудеости в дальнейшем развитии я решил от вас отказаться, и идти своим путем, а вас я больше знать не знаю, так у меня будут перспективы ездить за рубеж, ты же папа невыездной.
      Как Вам это?

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      Рейтинг: +407

      Андреич > Форвард 79 14 минут назад

      Не надо перегибать.
      Причём здесь родные люди?
      А если сын так поступит, то виноваты в этом родители.
      Мозгов не хватило уму-разуму научить.
      P.S. Безусловно есть исключения ("в семье не без уродов").

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