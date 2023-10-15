В Италии оценили уровень игры Сазонова после перехода в «Торино»

Известный итальянский менеджер Оресте Чинквини оценил перспективы экс-защитника «Динамо» и «Зенита» Сабы Сазонова в Серии А.
«Сейчас Сазонов не в состоянии играть, и пока сложно сказать, когда он сможет вернуться в состав. Видно, что по качествам это дельный футболист, но ему нужно становиться лучше, стараться влиться в команду и новый чемпионат. Думаю, он достаточно хорош, чтобы выступать в Серии А. Сазонову повезло, что он попал к Юричу, это именно тот тренер, который поможет ему стать сильнее», – сказал Чинквини.
- 21-летний защитник Саба Сазонов перешел из «Динамо» в «Торино» в конце августа за 2,75 млн евро. В матче против «Вероны» (0:0), который прошел 2 октября, Сазонов получил травму, после чего перестал попадать в состав команды.
- В нынешнем сезоне Сазонов дважды выходил на поле в составе «Торино», отыграв в общей сложности 90 минут.
Источник: «РБ Спорт»