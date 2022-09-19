Галактионов раскритиковал Сазонова, решившего выступать за сборную Грузии

та куй класть на этого полуфутболиста. Еще не факт, что с этих Сабо что то путное выйдет.
Старший тренер молодежной сборной России Махаил Галактионов прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.
«Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе.
После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова.
В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом.
Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», – сказал Галактионов.
- Сазонов – воспитанник «Зенита».
- Его мать – грузинка.
- В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.