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    Галактионов раскритиковал Сазонова, решившего выступать за сборную Грузии

    Старший тренер молодежной сборной России Махаил Галактионов прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

    «Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе.

    После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова.

    В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом.

    Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», – сказал Галактионов.

    • Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • Его мать – грузинка.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +286

      Аден 39 минут назад

      та куй класть на этого полуфутболиста. Еще не факт, что с этих Сабо что то путное выйдет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +37

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Предатель

      0
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      Рейтинг: +17181

      Cleaner > АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      А что случилось? Игрок сделал свой выбор. Почему предатель? Потому, что это не нравится Вам или Галактионову? Это, как говорил Аршавин, ВАШИ ПРОБЛЕМЫ.

      1
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      Рейтинг: +37

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > Cleaner 34 минуты назад

      Отвали

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      Рейтинг: +37

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL > Cleaner 34 минуты назад

      Ты меня достал изыди

      0
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      Рейтинг: +565

      gunstilzit 1 час назад

      Что на это скажет Роман Терюшков?)))

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