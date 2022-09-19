Галактионов раскритиковал Сазонова, решившего выступать за сборную Грузии

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал решение защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за сборную Грузии.

«Саба Сазонов наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе.

После окончания очередного тура РПЛ тренерский и административный штаб команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова.

В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом.

Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», – сказал Галактионов.