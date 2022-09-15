Стал известен итоговый состав молодежной сборной России на матчи с Белоруссией и Казахстаном

Тренерский штаб молодежной сборной России назвал итоговый состав команды на сбор, который пройдет с 19 по 25 сентября в Белоруссии.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА);

Защитники: Саба Сазонов, Александр Кутицкий (оба – «Динамо»), Виктор Мелeхин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар 2»);

Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Артeм Карпукас («Локомотив»), Сергей Бабкин, Артeм Соколов (оба – «Крылья Советов»), Егор Пруцев («Црвена Звезда», Сербия), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба – «Пари НН»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Юрий Железнов («Урал»), Ярослав Гладышев («Динамо»);

Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).