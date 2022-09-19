Сазонов вызван в молодежную сборную Грузии. Его включили в состав российской молодежки на прошлой неделе

«Динамо» подтвердило, что центральный защитник Саба Сазонов получил вызов в молодежную сборную Грузии.

20-летний футболист отправился в грузинскую молодежку вместе с хавбеком Лукой Гагнидзе.

Они проведут два матча – против Португалии (24 сентября) и Турции (27 сентября).

На прошлой неделе Сазонов был включен в состав молодежной сборной России.