Сазонов вызван в молодежную сборную Грузии. Его включили в состав российской молодежки на прошлой неделе

Почувствовав зов предков ,только ленивый мент не поддастся на уговоры.
Здесь только майор(по хорошему), а там - все плечи в звёздах..
«Динамо» подтвердило, что центральный защитник Саба Сазонов получил вызов в молодежную сборную Грузии.
20-летний футболист отправился в грузинскую молодежку вместе с хавбеком Лукой Гагнидзе.
Они проведут два матча – против Португалии (24 сентября) и Турции (27 сентября).
На прошлой неделе Сазонов был включен в состав молодежной сборной России.
- Сазонов – воспитанник «Зенита».
- Его мать – грузинка.
- В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.