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    Сазонов вызван в молодежную сборную Грузии. Его включили в состав российской молодежки на прошлой неделе

    «Динамо» подтвердило, что центральный защитник Саба Сазонов получил вызов в молодежную сборную Грузии.

    20-летний футболист отправился в грузинскую молодежку вместе с хавбеком Лукой Гагнидзе.

    Они проведут два матча – против Португалии (24 сентября) и Турции (27 сентября).

    На прошлой неделе Сазонов был включен в состав молодежной сборной России.

    • Сазонов – воспитанник «Зенита».
    • Его мать – грузинка.
    • В этом сезоне игрок провел за «Динамо» 10 матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      Эном айс 2 часа назад

      Почувствовав зов предков ,только ленивый мент не поддастся на уговоры.
      Здесь только майор(по хорошему), а там - все плечи в звёздах..

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